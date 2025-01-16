Лоренс Стролл предложит Ферстаппену перейти в «Астон Мартин» – Макс может заработать до £1 млрд (Daily Mail)
По информации журналиста Daily Mail Джонатана Макэвоя, руководство «Астон Мартин» уже сообщило спонсорам об амбициозном плане добиться перехода Макса Ферстаппена.
Общая сумма потенциального соглашения с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» может достичь 1 миллиарда фунтов.
Согласно источникам издания, Джефферсон Слэк – один из ближайших сторонников Лоренса Стролла, – в недавных разговорах с инвесторами упоминал о готовящемся для Ферстаппена предложении. При этом отмечается, что в данный момент речь идет о желании «Астон Мартин» заполучить Ферстаппена, нежели о том, что стороны близки к соглашению. Нынешний контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года – по его условиям Макс зарабатывает примерно £50 млн в год.
В «Астон Мартин» же готовы предложить Ферстаппену контракт с зарплатой ближе к £200 млн в год.
Издание приводит и слова своего источника:
«Джефф (Джефферсон Слэк) сейчас рассказывает всем инвесторам, что Макс может присоединиться к «Астон Мартин». Допускаю, что это может быть трюком, чтобы повысить ценность будущих сделок, но приглашение Макса – это действительно абсолютно логичный ход.
Они подписали Эдриана Ньюи, самого гениального конструктора всех времен, на контракт с зарплатой в £20 млн. И Лоренс Стролл явно не остановится на достигнутом.
Он говорит, что хочет выиграть титул с «Астон Мартин», и не позволит ничему встать у него на пути. Он хочет закончить эру доминирования Кристиана Хорнера с «Ред Булл» и Тото Вольффа с «Мерседесом».
Судя по всему, Эдриан Ньюи считает Ланса Стролла недостаточно хорошим гонщиком. А Фернандо Алонсо уже 43 года. Эдриан тоже решительно настроен добиться успеха и вновь выиграть титул. И он хочет работать с лучшими. Чтобы переманить Эдриана из «Ред Булл», они сделали его акционером «Астон Мартин». Они могут убедить Макса точно таким же образом».
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