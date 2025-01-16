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Дэвид Крофт: «Ферстаппен делает то, что необходимо, чтобы выигрывать титулы»

Крофт выступил в защиту агрессивного стиля Ферстаппена.

Комментатор «Формулы-1» на Sky Sports считает, что болельщикам других команд не стоит винить Макса в чрезмерно агрессивных и спорных действиях. Поскольку подобная манера ведения борьбы на трассе и в целом стремление делать все необходимое для победы является отличительной чертой всех великих чемпионов.

«Он действительно весьма агрессивен на трассе, не сдерживает себя в отношении к другим гонщикам…и это, вероятно, как раз и делает его победителем и чемпионом. Нравятся ли нам чемпионы? Нравятся ли нам победители? Ну, у каждого есть свои любимцы, я это прекрасно понимаю.

Но дело в том, что Макс делает то, что делает, чтобы побеждать, выигрывать титулы. «Ред Булл» платит ему, чтобы он выигрывал чемпионат, так что он действует так, как от него и можно ожидать. Я не вижу в этом проблемы. И Макс мне всегда нравился.

Можно вспомнить Михаэля Шумахера. Мы все любили Михаэля. Как любим и Льюиса Хэмилтона. Они победители, чемпионы. Мы любим и Себастьяна Феттеля – за все эти годы и четыре титула.

И он тоже ради победы делал то, что было необходимо. И если при этом его напарник по команде вставал у него на пути и в итоге становился побочным ущербом…что же, пусть будет так, это не имеет значения. Потому что в итоге он побеждал.

Возможно, нам всем стоит больше ценить в Максе его качества победителя. Возможно, нам лучше радоваться за него – что он был на вершине на протяжении четырех лет подряд. Гонка в Испании в 2022 году – это последний на данный момент случай, когда Макс не лидировал в общем зачете. Представьте себе, что каждое утро вы просыпаетесь и постоянно стараетесь удержаться на вершине. Это очень тяжело», – рассказал Крофт.

Худшие гонщики в современной истории «Ф-1»: Мазепин в окружении великих

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoСебастьян Феттель
logoМихаэль Шумахер
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
Дэвид Крофт
logoЛьюис Хэмилтон
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