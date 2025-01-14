Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл этап и обошел Лэтигана в общем зачете, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах
В Аравии состоялся девятый этап ралли-рейда «Дакар-2025»
В классе внедорожников сменился лидер – сегодняшний этап выиграл Нассер Аль-Аттия («Дачия»), и все-таки принес команде ее первую победу на спецучастке «Дакара». Язид Аль-Раджи («Тойота») закончил день с третьим временем, но при этом опередил Хэнка Лэтигана («Тойота») на 13 минут. Что позволило Аль-Раджи выйти в лидеры общего зачета.
В классе мотоциклов этап второй день подряд выиграл Лучиано Бенавидес («КТМ»), что позволило ему выйти на четвертое место в общем зачете. Лидерство в ралли-рейде сохраняет Даниэль Сандерс («КТМ»).
В классе грузовиков лучшее время дня показал Алеш Лопрайс («Ивеко»), лидерство в общем зачете уверенно удерживает Мартин Мацик («ММ Текнолоджи»).
Ралли Дакар
14 января 2025 года
9-й этап
Внедорожники
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») 2:52.59
2. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Мини») +2.47
3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +3.12
4. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +4.48
11. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +16.02
14. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +17.25
Положение после 9 этапа
1. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») – 45:06.54
2. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +7.09
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +24.50
4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +25.21
Мотоциклы
1. Лучиано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 3:15.38
2. Адриен ван Беверен («Франция, «Хонда») +1.54
3. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +3.04
4. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +3.39
7. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +6.46
Положение после этапа 9
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 47:45.34
2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +14.45
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +20.21
Мотовездеходы SSV
1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») – 3:38.10
2. Брок Хегер (США, «Поларис») +1.11
3. Жеремайя Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») +2.14
8. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +9.38
Положение после этапа 9
1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 51:13.20
2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1:49.53
3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +2:07.38
Грузовики
1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 3:20.51
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +1.29
3. Вайдотас Зала (Литва, «Ивеко») +5.42
4. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») +7.31
Положение после этапа 9
1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 50:14.19
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:23.42
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:28.38
Дакар-2025. Лэтиган оторвался от Аль-Раджи, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах
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