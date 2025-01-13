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Дакар-2025. Лэтиган оторвался от Аль-Раджи, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах

В Саудовской Аравии состоялся восьмой этап ралли-рейда «Дакар-2025»

В классе внедорожников лучшее время по итогам дня показал Хэнк Лэтиган («Тойота»). Благодаря этому он сильно увеличил свое преимущество в общем зачете. Отрыв от Язида Аль-Раджи («Дачия») вырос с нескольких секунд до 5 минут. Примерно 30 минут лидеру уступают Маттиас Экстрем («Форд») и Нассер Аль-Аттия («Дачия»)

В классе мотоциклов этап выиграл Лучиано Бенавидес («КТМ»), а лидерство в общем зачете сохраняет Даниэль Сандерс («КТМ»).

В классе грузовиков лучшее время дня показал лидер общего зачета Мартин Мацик («ММ Текнолоджи»), чье преимущество над ближайшими преследователями составляет 2,5 часа.

Ралли Дакар

13 января 2025 года

8-й этап

Внедорожники

1. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») – 4:51.54

2. Гай Дэвид Боттерил (ЮАР, «Тойота») +1.47

3. Маттье Серрадури (Франция, «Сенчури») +4.04

6. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +5.20

11. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») +12.17

17. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +18.30

32. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +34.42

Положение после 8 этапа

1. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») – 42:05.02

2. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +5.41

3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +28.55

4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +34.14

Мотоциклы

1. Лучиано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 4:50.46

2. Адриен ван Беверен («Франция, «Хонда») +2.08

3. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +2.14

4. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +4.21

7. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +6.44

Положение после этапа 8

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 44:26.52

2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +11.03

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +21.31

Мотовездеходы SSV

1. Жеремайя Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») – 4:34.50

2. Брок Хегер (США, «Поларис») +0.51

3. Жером де Саделер (Швейцария, «БРП») +7.21

Положение после этапа 8

1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 47:33.59

2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1:41.26

3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +2:05.49

Грузовики

1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 5:26.52

2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +5.22

3. Вайдотас Зала (Литва, «Ивеко») +6.25

Положение после этапа 8

1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 46:45.57

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:29.44

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:36.09

Дакар-2025. Аль-Раджи почти догнал Лэтигана по итогам 7-го этапа, Сандерс, Хегер и Мацик лидируют в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2025»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Рикки Брейбек
Денис Кротов
Хонда Дакар
Тойота WRC
logoралли Дакар
ИВЕКО
Маттиас Экстрем
Язид Аль-Раджи
logoНассер Аль-Аттия
Мартин Мацик
logoФорд
Алеш Лопрайс
ралли-рейды
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