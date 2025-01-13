Дакар-2025. Лэтиган оторвался от Аль-Раджи, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах
В Саудовской Аравии состоялся восьмой этап ралли-рейда «Дакар-2025»
В классе внедорожников лучшее время по итогам дня показал Хэнк Лэтиган («Тойота»). Благодаря этому он сильно увеличил свое преимущество в общем зачете. Отрыв от Язида Аль-Раджи («Дачия») вырос с нескольких секунд до 5 минут. Примерно 30 минут лидеру уступают Маттиас Экстрем («Форд») и Нассер Аль-Аттия («Дачия»)
В классе мотоциклов этап выиграл Лучиано Бенавидес («КТМ»), а лидерство в общем зачете сохраняет Даниэль Сандерс («КТМ»).
В классе грузовиков лучшее время дня показал лидер общего зачета Мартин Мацик («ММ Текнолоджи»), чье преимущество над ближайшими преследователями составляет 2,5 часа.
Ралли Дакар
13 января 2025 года
8-й этап
Внедорожники
1. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») – 4:51.54
2. Гай Дэвид Боттерил (ЮАР, «Тойота») +1.47
3. Маттье Серрадури (Франция, «Сенчури») +4.04
6. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +5.20
11. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») +12.17
17. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +18.30
32. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +34.42
Положение после 8 этапа
1. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») – 42:05.02
2. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +5.41
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +28.55
4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +34.14
Мотоциклы
1. Лучиано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 4:50.46
2. Адриен ван Беверен («Франция, «Хонда») +2.08
3. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +2.14
4. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +4.21
7. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +6.44
Положение после этапа 8
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 44:26.52
2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +11.03
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +21.31
Мотовездеходы SSV
1. Жеремайя Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») – 4:34.50
2. Брок Хегер (США, «Поларис») +0.51
3. Жером де Саделер (Швейцария, «БРП») +7.21
Положение после этапа 8
1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 47:33.59
2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1:41.26
3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +2:05.49
Грузовики
1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 5:26.52
2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +5.22
3. Вайдотас Зала (Литва, «Ивеко») +6.25
Положение после этапа 8
1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 46:45.57
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:29.44
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:36.09
Дакар-2025. Аль-Раджи почти догнал Лэтигана по итогам 7-го этапа, Сандерс, Хегер и Мацик лидируют в своих классах
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