Первым рабочим днем Хэмилтона в «Феррари» будет 20 января (Autoracer)

Стали известны планы по началу работы Хэмилтона в «Феррари».

Как сообщает итальянское издание Autoracer (бывшее Formu1a.uno), семикратный чемпион «Формулы-1» уже несколько раз побывал на базе Скудерии в Маранелло.

При этом официально первым рабочим днем для Хэмилтона станет 20 января – в этот день у Льюиса намечена первая сессия на симуляторе.

Сесть за руль болида и выехать на трассу Хэмилтон, скорее всего, сможет уже 22 января. В «Феррари» зарезервировали под двухдневные 21, 22 и 23 января – выбор будет сделать в зависимости от погодных условий.

Свои первые круги в составе «Феррари» Хэмилтон проедет за рулем болида SF-75, который команда использовала в сезоне-2022.

Хэмилтон проведет тесты «Феррари» во Фьорано и Барселоне в конце января (It.motorsport)