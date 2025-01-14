Первым рабочим днем Хэмилтона в «Феррари» будет 20 января (Autoracer)
Стали известны планы по началу работы Хэмилтона в «Феррари».
Как сообщает итальянское издание Autoracer (бывшее Formu1a.uno), семикратный чемпион «Формулы-1» уже несколько раз побывал на базе Скудерии в Маранелло.
При этом официально первым рабочим днем для Хэмилтона станет 20 января – в этот день у Льюиса намечена первая сессия на симуляторе.
Сесть за руль болида и выехать на трассу Хэмилтон, скорее всего, сможет уже 22 января. В «Феррари» зарезервировали под двухдневные 21, 22 и 23 января – выбор будет сделать в зависимости от погодных условий.
Свои первые круги в составе «Феррари» Хэмилтон проедет за рулем болида SF-75, который команда использовала в сезоне-2022.
Хэмилтон проведет тесты «Феррари» во Фьорано и Барселоне в конце января (It.motorsport)
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
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