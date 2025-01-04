Хэмилтон проведет тесты «Феррари» во Фьорано и Барселоне в конце января (It.motorsport)

«Феррари» определилась с планами на тесты Хэмилтона.

С сезона-2025 пилоты могут проводить не более тысячи километров и четырех дней за год в рамках тестов болидов двухлетней давности.

По информации It.motorsport.com, Льюис Хэмилтон проведет тесты во Фьорано 20 или 21 января в зависимости от погоды. Первой гоночной машиной «Феррари», которую опробует семикратный чемпион «Формулы-1», станет болид на сезон-2022 или 2023.

В последние дни января Льюис продолжит тестовую программу в Барселоне. У Скудерии будет как минимум четырехдневное окно, чтобы провести заезды при подходящей погоде.

18 февраля состоится шоу с показом всех ливрей «Ф-1», 19 февраля – особая презентация «Феррари», 26-28 февраля пройдут предсезонные тесты в Бахрейне.

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