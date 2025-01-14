Тото Вольфф: «Большинство команд рано перебросит большую часть ресурсов на машины 2026 года»
Исполнительный директор «Мерседеса» считает, что многие коллективы в какой-то степени пожертвуют результатами в предстоящем сезоне, чтобы лучше подготовиться к переходу на новый регламент.
С учетом сложности нового технического регламента команды, по мнению Вольффа, сосредоточат большую часть ресурсов именно на подготовке к сезону-2026, а чемпионат этого года проведут с учетом тех возможностей болидов, которые будут заложены в их изначальную конструкцию.
«Могу предположить, что большинство команд довольно рано примет решение перебросить большую часть ресурсов на работу над машинами 2026 года.
Думаю, все команды сделают это с разницей максимум в пару месяцев. Как мне кажется, положение в пелотоне стабилизируется уже в первые месяцы нового сезона. И я не уверен, что мы увидим много обновлений машин после летнего отрезка», – рассказал Вольфф.
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