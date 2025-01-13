Маттиа Бинотто о «Заубере»: «Последние годы команда просто старалась выжить. Нам нужен менталитет победителей»

Бинотто стремится изменить положение вещей в «Заубере».

Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» – команда пока выступает под маркой «Заубер» и сменит название в 2026 году, – отметил, что в коллективе предстоит провести много изменений, чтобы начать борьбу за самые высокие места.

Особое внимание Бинотто уделил вектору развития команды и тому, чтобы привить «Зауберу» менталитет победителей – о данных проблемах говорил бывший пилот команды Валттери Боттас.

«Я полностью согласен с Валттери. На самом деле я и сам считаю, что в последние годы, последние десять лет команда просто старалась выжить. Находилась в режиме выживания.

И да, в конечном счете речь и шла о выживании – о том, чтобы выжать максимум с учетом условий. Но нужный нам менталитет, образ мышления победителя – это совсем другой подход. Так что да, нам еще предстоит многое сделать и изменить в плане рабочей культуры, отношения к делу.

Впереди нас ждет длинный путь, мы это знаем, а действуя по определенной модели поведения этот путь, возможно, станет только длиннее, но мы уже начали этот путь и идем вперед», – рассказал Бинотто.

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