Кристиан Хорнер: «Чем выше ты поднимаешься – тем острее ножи у конкурентов»

Хорнер высказался о давлении со стороны конкурентов «Ред Булл».

В конце прошлого сезона Джордж Расселл на фоне конфликта с Максом Ферстаппеном заявил о проблемах в «Ред Булл» – и что «25 процентов инженеров «Ред Булл» посылали свои резюме в «Мерседес », «Макларен» и «Астон Мартин».

При этом «Ред Булл » за последний год лишился сразу нескольких ключевых сотрудников – Эдриан Ньюи готовится начать работу в «Астон Мартин», многолетний спортивный директор команды Джонатан Уитли согласился стать новым руководителем команды «Ауди», а технический директор Роб Маршалл продолжит карьеру в «Макларене».

Руководитель «Ред Булл» отметил, что на месте «Мерседеса» беспокоился бы о своей команде, а не думал о том, как идут дела у соперников.

«На месте Джорджа я бы беспокоился о других вещах. Я не знаю, о чем он говорил, и кто именно, как ему кажется, предлагал свои услуги «Мерседесу», но все ключевые сотрудники инженерного отдела заключили с «Ред Булл» долгосрочные контракты.

Можно посмотреть на Джанпьеро Ламбьязе (гоночный инженер Ферстаппена и с недавних пор главный гоночный инженер «Ред Булл»), например, и на других членов инженерной команды – все они подписали с «Ред Булл» долгосрочные контракты.

При этом нужно помнить, что в 2023 году мы провели сезон, в котором не просто доминировали, а уничтожили соперников, выиграв 22 гонки из 23.

Как я уже много раз говорил раньше, чем выше ты поднимаешься – тем острее ножи у конкурентов. И да, в 2024 году эти ножи были весьма острыми. Но когда на кону стоит столь многое, другие команды будут использовать все доступные средства в попытках дестабилизировать очень успешную команду», – рассказал Хорнер .

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