Нико Росберг: «Хэмилтон уже нечего доказывать, но выбор в пользу «Феррари» показывает, что он хочет продолжать расти»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что его бывший напарник, сменив команду в таком возрасте, ищет новый источник мотивации и не собирается останавливаться на достигнутом:
«Льюисом движет глубочайшая любовь к спорту и желание постоянно раздвигать границы возможного. И перемены, подобные тем, с которыми он столкнется в этом году, могут с новой силой разжечь в нем страсть к гонкам.
Льюис уже стал легендой, ему нечего доказывать, но его выбор показывает, что он по-прежнему голоден до успеха, что он хочет продолжать расти – и как гонщик, и как личность».
В качестве еще одного источника мотивации для ветеранов серии, как Хэмилтон и Алонсо, Росберг назвал фактор появления в «Формуле-1» сразу шести новичков:
«На мой взгляд, это станет источником мотивации. Когда ты видишь, как молодые ребята работают и атакуют на пределе, ты и сам должен сохранять предельную концентрацию и стараться с каждым днем становиться все сильнее.
Я был напарником двух людей из числа величайших гонщиков «Формулы-1» – Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона, – и мне нравился этот вызов, это придавало мне мотивации.
Эти гонщики здорово подготовлены и голодны до успеха. И да, смена поколений и переход новых пилотов из младших серий был вопросом времени. И момент был выбран идеально, в 2025 году у них будет сезон на адаптацию перед переходом «Ф-1» на новый регламент в 2026 году».
Эра Хэмилтона в «Мерседесе»: 12 лет рекордов, битвы с Ферстаппеном и боль перед уходом в «Феррари»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий