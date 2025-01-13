Нико Росберг: «Хэмилтон уже нечего доказывать, но выбор в пользу «Феррари» показывает, что он хочет продолжать расти»

Росберг высказался о мотивации Хэмилтона при переходе в «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что его бывший напарник, сменив команду в таком возрасте, ищет новый источник мотивации и не собирается останавливаться на достигнутом:

«Льюисом движет глубочайшая любовь к спорту и желание постоянно раздвигать границы возможного. И перемены, подобные тем, с которыми он столкнется в этом году, могут с новой силой разжечь в нем страсть к гонкам.

Льюис уже стал легендой, ему нечего доказывать, но его выбор показывает, что он по-прежнему голоден до успеха, что он хочет продолжать расти – и как гонщик, и как личность».

В качестве еще одного источника мотивации для ветеранов серии, как Хэмилтон и Алонсо, Росберг назвал фактор появления в «Формуле-1» сразу шести новичков:

«На мой взгляд, это станет источником мотивации. Когда ты видишь, как молодые ребята работают и атакуют на пределе, ты и сам должен сохранять предельную концентрацию и стараться с каждым днем становиться все сильнее.

Я был напарником двух людей из числа величайших гонщиков «Формулы-1» – Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона , – и мне нравился этот вызов, это придавало мне мотивации.

Эти гонщики здорово подготовлены и голодны до успеха. И да, смена поколений и переход новых пилотов из младших серий был вопросом времени. И момент был выбран идеально, в 2025 году у них будет сезон на адаптацию перед переходом «Ф-1» на новый регламент в 2026 году».

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