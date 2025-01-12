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Нико Росберг не исключает раннего завершения карьеры Ферстаппеном: «Это возможно. Напряжение «Ф-1» накладывает свой отпечаток»

Росберг допустил ранний уход Ферстаппена из «Формулы-1».

Чемпион 2016 года оценил вероятность того, что Макс Ферстаппен может поступить так же, как это сделал сам Нико, когда объявил о завершении карьеры вскоре после завоевания титула.

«Это возможно. Ведь несмотря на столь юный возраст он уже очень многого сумел достичь. Интенсивность и напряжение «Формулы-1» накладывает на вас свой отпечаток – как ментально, так и физически. Если Макс посчитает, что достиг того, к чему стремился, и хочет получить от жизни большего, лично я хорошо пойму его выбор.

Сожалею ли я о своем решении, которое тогда принял? Нет, никаких сожалений. Я осуществил свою мечту, став чемпионом «Формулы-1», и хотел уйти на пике карьеры. А завершив карьеру я смог проводить больше времени со своей семьей, начать новую карьеру инвестора. Я сделал то, что считал правильным», – рассказал Росберг.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoНико Росберг
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