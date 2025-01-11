Оливер Бермэн об Оконе: «В «Хаасе» у меня будет хороший ориентир. Хотя моя цель – победить напарника»

Бермэн надеется дать бой Окону в «Хаасе».

Будущий пилот «Хааса », который готовится в 2025 году провести свою дебютный сезон в «Формуле-1», рассказал об ожиданиях от выступления в одной команде с Эстебаном Оконом .

«С нетерпением жду возможности увидеть, как я смогу ему противостоять. Разумеется, он очень быстрый гонщик. Все это знают.

А еще в свое время он выступал за «Прему» – за ту же самую команду, за которую я гонялся в «Формуле-2». Так что все инженеры «Премы» его хорошо знают. И они рассказывали мне, что он очень быстр. Так что в «Хаасе» у меня будет хороший ориентир.

Уверен, Окон будет очень хорошо выступать, а мне нужно будет стараться держаться с ним в одном темпе. Хотя моя цель, разумеется – победить его. Ведь каждый гонщик в первую очередь стремится победить своего напарника. Я сделаю все возможное и постараюсь как можно большему у него научиться», – рассказал Бермэн .

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