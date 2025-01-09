«Феррари»-2025 должна лучше работать в квалификациях в сравнении с болидом-2024 благодаря вкладу Серра (It.motorsport)
Новый технический директор «Феррари» Лоик Серра, перешедший из «Мерседеса», нацелен на решение проблем в квалификациях, сообщает It.motorsport.com.
Французский специалист, перешедший из «Мерседеса», начал работу в итальянской команде лишь в начале октября и в полной мере будет участвовать в создании болида-2026. В то же время Серра внес вклад и в «Феррари»-2025. Целью Лоика было максимально эффективное использование шин «Пирелли» и снижение перегрева, чтобы позволило бы расширить рабочее окно.
В 2025 году должны быть устранены проблемы Скудерии в квалификациях: если в 2024-м «Феррари» успешно работала на длинных отрезках, сохраняя покрышки, то по субботам у пилотов возникали трудности. Гонщики либо не находились в оптимальных условиях на первом секторе, либо теряли сцепление с трассой к концу круга.
Модификации болида-2025, предложенные Серра, должны поменять базовое поведение.
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