Льюис Хэмилтон: «2025-й – год новых возможностей. Помните о мощи переосмысления, следующий шанс всегда в зоне досягаемости»
Льюис Хэмилтон написал пост о своей новой работе после того, как стал гонщиком «Феррари».
«Я встречаю этот год с максимальным предвкушением. О многом нужно поразмыслить при переходе в Скудерию «Феррари».
Всем, кто думает о своем следующем шаге в 2025-м – приветствуйте перемены. Если вы переходите в другую индустрию, осваиваете новый навык или просто принимаете новые вызовы, помните о мощи переосмысления. Ваш следующий шанс всегда в зоне досягаемости.
Вот и 2025-й – год новых возможностей, жажды борьбы и целенаправленного движения вперед. Пусть он станет запоминающимся. Andiamo (поехали – Спортс’’)», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1», снабдив запись хэштегом #newjob – #новаяработа.
Хэмилтон стал гонщиком «Феррари»
Хэмилтон выложил детское фото в красном шлеме в первый день в «Феррари»
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