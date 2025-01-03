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Льюис Хэмилтон: «2025-й – год новых возможностей. Помните о мощи переосмысления, следующий шанс всегда в зоне досягаемости»

Хэмилтон поделился первыми впечатлениями в качестве пилота «Феррари».

Льюис Хэмилтон написал пост о своей новой работе после того, как стал гонщиком «Феррари».

«Я встречаю этот год с максимальным предвкушением. О многом нужно поразмыслить при переходе в Скудерию «Феррари».

Всем, кто думает о своем следующем шаге в 2025-м – приветствуйте перемены. Если вы переходите в другую индустрию, осваиваете новый навык или просто принимаете новые вызовы, помните о мощи переосмысления. Ваш следующий шанс всегда в зоне досягаемости.

Вот и 2025-й – год новых возможностей, жажды борьбы и целенаправленного движения вперед. Пусть он станет запоминающимся. Andiamo (поехали – Спортс’’)», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1», снабдив запись хэштегом #newjob – #новаяработа.

Хэмилтон стал гонщиком «Феррари»

Хэмилтон выложил детское фото в красном шлеме в первый день в «Феррари»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Льюиса Хэмилтона
logoФеррари
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
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