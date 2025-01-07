Технический директор «Макларена» Холди: «Можно стать чемпионами и в 2025-м, и в 2026-м. Сейчас все внимание на предстоящий сезон»
Технический директор «Макларена» по инженерным вопросам Ник Холди сообщил, как команда намерена распределять ресурсы при подготовке к сезону-2025 и смене регламента в 2026-м.
«Считаю, можно стать чемпионами и в 2025-м, и в 2026-м, и, конечно, мы хотим сделать и то, и другое. В 2025-м нельзя победить без [развития болида]. Есть соперники – «Ред Булл», «Мерседес» – у которых будут быстрые машины. Есть быстрая «Феррари».
Нет причин, почему данные команды не найдут серьезную скорость в следующем сезоне, и нам нужно делать то же самое, если мы хотим выиграть чемпионат, что, разумеется, является нашей целью.
В данный момент все внимание на сезон-2025. И на самом деле речь не только о болиде, речь о команде в целом. Мы знаем, что машина может стать быстрее. Мы можем развивать ее дальше. Мы знаем, что в каждой области можно повышать эффективность, находить все больше и больше скорости. Так что 2025-й – такой же год, как и любой другой, а также шанс показать, на что способен «Макларен», – заявил специалист.
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