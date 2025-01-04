«Макларен» защитит титул, «Феррари» станет 4-й и другие прогнозы Гэри Андерсона на сезон-2025
«Макларен» является фаворитом в борьбе за Кубок конструкторов 2025 года, полагает обозреватель The Race и бывший технический директор команд «Формулы-1» Гэри Андерсон.
Эксперт сообщил, что прогноз является предварительным и основан на событиях последних лет и траекториях развития каждой из команд.
Андерсон предположил, что «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона уступит «Ред Булл» и «Мерседесу».
«Феррари» должна сосредоточиться на том, чтобы понимание неверного шага в развитии отнимало не слишком много времени – спад в середине сезона-2024 стоил команде титула. Столь же важно не допускать стратегических ошибок», – подчеркнул обозреватель.
Гэри полагает, что «Альпин» поднимется на пятую строчку, «Уильямс» – на шестую, а «Астон Мартин» Фернандо Алонсо опустится на седьмую.
Прогноз на Кубок конструкторов-2025 (Гэри Андерсон)
1. «Макларен» (сезон-2024 – 1-е место)
2. «Ред Булл» (3-е)
3. «Мерседес» (4-е)
4. «Феррари» (2-е)
5. «Альпин» (6-е)
6. «Уильямс» (9-е)
7. «Астон Мартин» (5-е)
8. «Рейсинг Буллз» (8-е)
9. «Хаас» (7-е)
10. «Заубер» (10-е)
Титулы Норриса и «Феррари», победа Алонсо – «смелые прогнозы» от сайта «Ф-1» на сезон-2025
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