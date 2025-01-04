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«Макларен» защитит титул, «Феррари» станет 4-й и другие прогнозы Гэри Андерсона на сезон-2025

Андерсон предрекает неудачный сезон «Феррари».

«Макларен» является фаворитом в борьбе за Кубок конструкторов 2025 года, полагает обозреватель The Race и бывший технический директор команд «Формулы-1» Гэри Андерсон.

Эксперт сообщил, что прогноз является предварительным и основан на событиях последних лет и траекториях развития каждой из команд.

Андерсон предположил, что «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона уступит «Ред Булл» и «Мерседесу».

«Феррари» должна сосредоточиться на том, чтобы понимание неверного шага в развитии отнимало не слишком много времени – спад в середине сезона-2024 стоил команде титула. Столь же важно не допускать стратегических ошибок», – подчеркнул обозреватель.

Гэри полагает, что «Альпин» поднимется на пятую строчку, «Уильямс» – на шестую, а «Астон Мартин» Фернандо Алонсо опустится на седьмую.

Прогноз на Кубок конструкторов-2025 (Гэри Андерсон)

1. «Макларен» (сезон-2024 – 1-е место)

2. «Ред Булл» (3-е)

3. «Мерседес» (4-е)

4. «Феррари» (2-е)

5. «Альпин» (6-е)

6. «Уильямс» (9-е)

7. «Астон Мартин» (5-е)

8. «Рейсинг Буллз» (8-е)

9. «Хаас» (7-е)

10. «Заубер» (10-е)

Титулы Норриса и «Феррари», победа Алонсо – «смелые прогнозы» от сайта «Ф-1» на сезон-2025

2024-й подчеркнул гонку вооружений в «Ф-1». С реновацией и середняк отбивает гениев у «Феррари»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoЛьюис Хэмилтон
logoАльпин
logoМакларен
logoРейсинг Буллз
logoМерседес
logoФеррари
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoХаас
logoРед Булл
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoУильямс
logoЗаубер
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