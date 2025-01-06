«Феррари» почти вдвое обогнала «Макларен» в голосовании за лучший состав на сайте «Ф-1»
«Формула-1» опубликовала результаты голосования за лучшую пару пилотов на сезон-2025.
За «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона отдали свой голос 56 процентов пользователей сайта «Ф-1» – почти вдвое больше, чем за «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри (29 процентов), остальные восемь коллективов набрали в сумме 15 процентов.
Голосование за лучший состав «Формулы-1» 2025 года, топ-5 (сайт «Ф-1»)
1. «Феррари» (Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон) – 56 процентов болельщиков
2. «Макларен» (Ландо Норрис, Оскар Пиастри) – 29
3. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон) – 6
4. «Уильямс» (Карлос Сайнс, Алекс Албон) – 5
5. «Мерседес» (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли) – 1
У «Феррари» лучший состав пилотов в 2025-м по версии The Race, «Мерседес» выше «Ред Булл»
У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я
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