«Феррари» почти вдвое обогнала «Макларен» в голосовании за лучший состав на сайте «Ф-1»

Болельщики «Ф-1» признали Леклера и Хэмилтона сильнейшим составом 2025 года.

«Формула-1 » опубликовала результаты голосования за лучшую пару пилотов на сезон-2025.

За «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона отдали свой голос 56 процентов пользователей сайта «Ф-1» – почти вдвое больше, чем за «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри (29 процентов), остальные восемь коллективов набрали в сумме 15 процентов.

Голосование за лучший состав «Формулы-1» 2025 года, топ-5 (сайт «Ф-1»)

1. «Феррари» (Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон) – 56 процентов болельщиков

2. «Макларен» (Ландо Норрис, Оскар Пиастри) – 29

3. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон) – 6

4. «Уильямс» (Карлос Сайнс, Алекс Албон) – 5

5. «Мерседес» (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли) – 1

У «Феррари» лучший состав пилотов в 2025-м по версии The Race, «Мерседес» выше «Ред Булл»

У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я