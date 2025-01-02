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  • У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я
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У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я

Портал PlanetF1 признал Норриса и Пиастри лучшим составом в «Ф-1».

Издание опубликовало свой топ составов в «Формуле-1» в 2025 году.

«Макларен» опередил «Феррари», к которой присоединился Льюис Хэмилтон, в борьбе за первое место, «Ред Булл» стал третьим, а «Мерседес» с новичком Андреа Кими Антонелли оценили ниже «Уильямса».

Рейтинг составов команд «Ф-1» на сезон-2025 (PlanetF1)

1. «Макларен» (Ландо Норрис, Оскар Пиастри)

2. «Феррари» (Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон)

3. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон)

4. «Уильямс» (Карлос Сайнс, Алекс Албон)

5. «Мерседес» (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли)

6. «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо, Ланс Стролл)

7. «Хаас» (Эстебан Окон, Оливер Бермэн)

8. «Рейсинг Буллз» (Юки Цунода, Изак Аджар)

9. «Заубер» (Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето)

10. «Альпин» (Пьер Гасли, Джек Дуэн)

Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoЛанс Стролл
logoРейсинг Буллз
logoАльпин
logoАстон Мартин
logoАлександр Албон
logoХаас
logoОскар Пиастри
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
logoПьер Гасли
logoЛиам Лоусон
logoУильямс
logoМакс Ферстаппен
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакларен
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoФеррари
logoФернандо Алонсо
logoИзак Аджар
logoДжек Дуэн
logoЭстебан Окон
logoОливер Бермэн
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoРед Булл
logoЮки Цунода
logoЗаубер
logoШарль Леклер
logoГабриэл Бортолето
logoНико Хюлькенберг
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