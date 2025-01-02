У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я

Портал PlanetF1 признал Норриса и Пиастри лучшим составом в «Ф-1».

Издание опубликовало свой топ составов в «Формуле-1» в 2025 году.

«Макларен » опередил «Феррари», к которой присоединился Льюис Хэмилтон , в борьбе за первое место, «Ред Булл» стал третьим, а «Мерседес» с новичком Андреа Кими Антонелли оценили ниже «Уильямса».

Рейтинг составов команд «Ф-1» на сезон-2025 (PlanetF1)

1. «Макларен» (Ландо Норрис , Оскар Пиастри)

2. «Феррари» (Шарль Леклер , Льюис Хэмилтон)

3. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен , Лиам Лоусон)

4. «Уильямс» (Карлос Сайнс, Алекс Албон)

5. «Мерседес» (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли)

6. «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо, Ланс Стролл)

7. «Хаас» (Эстебан Окон, Оливер Бермэн)

8. «Рейсинг Буллз» (Юки Цунода, Изак Аджар)

9. «Заубер» (Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето)

10. «Альпин» (Пьер Гасли, Джек Дуэн)

Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»