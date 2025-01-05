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У «Феррари» лучший состав пилотов в 2025-м по версии The Race, «Мерседес» выше «Ред Булл»

«Феррари» обогнала «Макларен» в рейтинге гонщиков «Ф-1».

Издание The Race опубликовало список лучших составов в «Формуле-1» в 2025 году.

Восемь экспертов присуждали командам баллы по системе «Ф-1» (от 25 за первое место до одного за десятое), после чего очки от всех журналистов складывали.

«Феррари» заняла первую строчку, вторым стал «Макларен», «Мерседес» в плотной борьбе за топ-3 опередил «Ред Булл» и «Уильямс», а «Астон Мартин» оказался лишь восьмым.

Рейтинг составов команд «Формулы-1» на сезон-2025 (The Race)

1. «Феррари» (Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон) – 183 балла

2. «Макларен» (Ландо Норрис, Оскар Пиастри) – 158

3. «Мерседес» (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли) – 103

4. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон) – 100

5. «Уильямс» (Карлос Сайнс, Алекс Албон) – 96

6. «Хаас» (Эстебан Окон, Оливер Бермэн) – 54

7. «Заубер» (Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето) – 38

8. «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо, Ланс Стролл) – 36

9. «Альпин» (Пьер Гасли, Джек Дуэн) – 27

10. «Рейсинг Буллз» (Юки Цунода, Изак Аджар) – 13

У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я

Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoАндреа Кими Антонелли
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoХаас
logoФормула-1
logoЛанс Стролл
logoДжек Дуэн
logoИзак Аджар
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoЮки Цунода
logoШарль Леклер
logoЛиам Лоусон
logoНико Хюлькенберг
logoАстон Мартин
logoФеррари
logoМерседес
logoОливер Бермэн
logoЭстебан Окон
logoАльпин
logoАлександр Албон
logoЗаубер
logoРейсинг Буллз
logoДжордж Расселл
logoПьер Гасли
logoОскар Пиастри
logoКарлос Сайнс
logoГабриэл Бортолето
logoУильямс
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