У «Феррари» лучший состав пилотов в 2025-м по версии The Race, «Мерседес» выше «Ред Булл»
Издание The Race опубликовало список лучших составов в «Формуле-1» в 2025 году.
Восемь экспертов присуждали командам баллы по системе «Ф-1» (от 25 за первое место до одного за десятое), после чего очки от всех журналистов складывали.
«Феррари» заняла первую строчку, вторым стал «Макларен», «Мерседес» в плотной борьбе за топ-3 опередил «Ред Булл» и «Уильямс», а «Астон Мартин» оказался лишь восьмым.
Рейтинг составов команд «Формулы-1» на сезон-2025 (The Race)
1. «Феррари» (Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон) – 183 балла
2. «Макларен» (Ландо Норрис, Оскар Пиастри) – 158
3. «Мерседес» (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли) – 103
4. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон) – 100
5. «Уильямс» (Карлос Сайнс, Алекс Албон) – 96
6. «Хаас» (Эстебан Окон, Оливер Бермэн) – 54
7. «Заубер» (Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето) – 38
8. «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо, Ланс Стролл) – 36
9. «Альпин» (Пьер Гасли, Джек Дуэн) – 27
10. «Рейсинг Буллз» (Юки Цунода, Изак Аджар) – 13
У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я
Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»
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