У «Феррари» лучший состав пилотов в 2025-м по версии The Race, «Мерседес» выше «Ред Булл»

«Феррари» обогнала «Макларен» в рейтинге гонщиков «Ф-1».

Издание The Race опубликовало список лучших составов в «Формуле-1» в 2025 году.

Восемь экспертов присуждали командам баллы по системе «Ф-1» (от 25 за первое место до одного за десятое), после чего очки от всех журналистов складывали.

«Феррари» заняла первую строчку, вторым стал «Макларен», «Мерседес» в плотной борьбе за топ-3 опередил «Ред Булл» и «Уильямс», а «Астон Мартин» оказался лишь восьмым.

Рейтинг составов команд «Формулы-1» на сезон-2025 (The Race)

1. «Феррари» (Шарль Леклер , Льюис Хэмилтон ) – 183 балла

2. «Макларен» (Ландо Норрис , Оскар Пиастри ) – 158

3. «Мерседес» (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли) – 103

4. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен , Лиам Лоусон) – 100

5. «Уильямс» (Карлос Сайнс, Алекс Албон) – 96

6. «Хаас» (Эстебан Окон, Оливер Бермэн) – 54

7. «Заубер» (Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето) – 38

8. «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо, Ланс Стролл) – 36

9. «Альпин» (Пьер Гасли, Джек Дуэн) – 27

10. «Рейсинг Буллз» (Юки Цунода, Изак Аджар) – 13

У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я

Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»