Гельмут Марко: «Антонелли – риск, но «Ред Булл» тоже рискнул с Ферстаппеном»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о смелом шаге «Мерседеса», который пригласил на место ушедшего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона 18-летнего Андреа Кими Антонелли.
«Антонелли – это риск, но мы тоже рискнули с Ферстаппеном. Он также был молод, когда сел в болид. Однако Макс не попал [сразу] в топ-команду, так что давления было меньше.
Не понимаю, почему [Антонелли] дали проехать в Монце, но он был очень быстрым в первых трех поворотах, а в четвертом врезался в стену. Так что, если удастся использовать силу, которая у него имеется, он может стать угрозой для Расселла», – заявил австриец в интервью Sport.de.
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