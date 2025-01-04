Гельмут Марко: «Антонелли – риск, но «Ред Булл» тоже рискнул с Ферстаппеном»

Марко провел параллели между Антонелли и Ферстаппеном.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился мыслями о смелом шаге «Мерседеса », который пригласил на место ушедшего в «Феррари » Льюиса Хэмилтона 18-летнего Андреа Кими Антонелли.

«Антонелли – это риск, но мы тоже рискнули с Ферстаппеном. Он также был молод, когда сел в болид. Однако Макс не попал [сразу] в топ-команду, так что давления было меньше.

Не понимаю, почему [Антонелли] дали проехать в Монце, но он был очень быстрым в первых трех поворотах, а в четвертом врезался в стену. Так что, если удастся использовать силу, которая у него имеется, он может стать угрозой для Расселла», – заявил австриец в интервью Sport.de.

Андреа Кими Антонелли: «Несколько побед – цель на 2025 год»

18-летний сменщик Хэмилтона в «Мерсе» за полгода превратился в качка-машину. Как?!