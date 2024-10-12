Андреа Кими Антонелли: «Несколько побед – цель на 2025 год»
Пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли, который займет место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» в 2025 году, поделился ожиданиями от дебютного сезона в «Формуле-1».
«Я чувствую, что готов к «Ф-1». Думаю, скорости не станут проблемой, но надо проделать большую работу и понять, как проводить уик-энд наилучшим образом, выучить все процедуры. Так что нужно многому научиться, однако я чувствую, что готов.
Безусловно, несколько побед – это была бы мечта. Будет непросто, ведь у всех команд конкурентоспособные машины, так что придется очень трудно, но такова моя первая цель. Даже подиумы – это будет здорово, однако главная цель – одержать несколько побед», – заявил итальянец.
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