  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Франческо Баньяя: «Мой сезон-2024 на равных с сезоном-2019 Маркеса, если убрать спринты»
0

MotoGP. Франческо Баньяя: «Мой сезон-2024 на равных с сезоном-2019 Маркеса, если убрать спринты»

Баньяя сравнил свой 2024-й с самым впечатляющим из последних сезонов MotoGP.

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя высоко оценил свои выступления в 2024 году.

Двукратный чемпион MotoGP, уступивший в борьбе за титул пилоту «Прамака» Хорхе Мартину, провел параллели с сезоном-2019 в исполнении Марка Маркеса. Испанец, тогда выступавший за «Хонду», один раз сошел, завершил все остальные гонки в топ-2, выиграл 12 этапов из 19 и обогнал ближайшего соперника на 151 очко.

«На мой взгляд, это был невероятный сезон. Понадобилось какое-то время, чтобы как следует понять байк. Потребовались четыре гонки, и в Хересе мы поняли потенциал. С того момента все было невероятно.

Если посмотреть на воскресенья, если не считать тех, когда я попадал в аварии или меня выносили, я всегда финишировал в топ-3, только в Остине стал пятым.

Полагаю, это сезон на равных с сезоном Марка Маркеса в 2019-м, если убрать спринты», – заявил Франческо в подкасте экс-гонщика Андреа Миньо.

Если учитывать лишь основные гонки, Баньяя заработал в 2024 году на 24 балла больше, чем Мартин.

Составы всех команд MotoGP на сезон-2025

«КТМ» намерена покинуть MotoGP в 2026 году (Der Standard)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoчемпионат мира MotoGP
logoМарк Маркес
logoХорхе Мартин
Гран-при США MotoGP
logoФранческо Баньяя
Прамак
Гран-при Испании Motogp
Хонда MotoGP
Дукати
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Технический директор «Ред Булл»: «Строительство аэротрубы идет с опережением графика на 3 месяца»
138 минут назад
Карун Чандок: «Соревноваться с Ферстаппеном – как играть с Надалем на грунте. Большой вопрос, хватит ли Лоусону психологических сил»
2сегодня, 15:22
Марио Андретти: «У Пиастри есть инстинкт убийцы, также мне понравилось, что Оскар – командный игрок»
сегодня, 14:56
Босс «Рейсинг Буллз»: «Феррари» и «Хаас» сотрудничают плотнее, чем «Ред Булл» и мы»
4сегодня, 13:27
Дакар-2025. Латеган выиграл пролог, Аль-Аттия – 3-й, Леб – 6-й, Сандерс и ван ден Бринк – лучшие в своих классах
сегодня, 13:05
Льюис Хэмилтон: «2025-й – год новых возможностей. Помните о мощи переосмысления, следующий шанс всегда в зоне досягаемости»
3сегодня, 12:28
Жак Вильнев о Ньюи в «Астон Мартин»: «Цель Лоренса Стролла – сделать Ланса чемпионом. Получится ли? Кто знает»
21сегодня, 11:05
Шарль Леклер: «Ферстаппен адаптирует уровень агрессии к разным ситуациям – чувствую, что у меня тоже есть такое качество»
6сегодня, 10:27
Карун Чандок: «Дал бы Норрису и Пиастри равный статус в «Макларене» до летнего перерыва»
6сегодня, 09:06
Расписание этапов «Дакара-2025»
3сегодня, 07:00Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
117 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября 2024, 08:00
Рекомендуем