MotoGP. Франческо Баньяя: «Мой сезон-2024 на равных с сезоном-2019 Маркеса, если убрать спринты»

Баньяя сравнил свой 2024-й с самым впечатляющим из последних сезонов MotoGP.

Гонщик «Дукати » Франческо Баньяя высоко оценил свои выступления в 2024 году.

Двукратный чемпион MotoGP, уступивший в борьбе за титул пилоту «Прамака » Хорхе Мартину , провел параллели с сезоном-2019 в исполнении Марка Маркеса. Испанец, тогда выступавший за «Хонду », один раз сошел, завершил все остальные гонки в топ-2, выиграл 12 этапов из 19 и обогнал ближайшего соперника на 151 очко.

«На мой взгляд, это был невероятный сезон. Понадобилось какое-то время, чтобы как следует понять байк. Потребовались четыре гонки, и в Хересе мы поняли потенциал. С того момента все было невероятно.

Если посмотреть на воскресенья, если не считать тех, когда я попадал в аварии или меня выносили, я всегда финишировал в топ-3, только в Остине стал пятым.

Полагаю, это сезон на равных с сезоном Марка Маркеса в 2019-м, если убрать спринты», – заявил Франческо в подкасте экс-гонщика Андреа Миньо.

Если учитывать лишь основные гонки, Баньяя заработал в 2024 году на 24 балла больше, чем Мартин.

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