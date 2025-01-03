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Марио Андретти: «У Пиастри есть инстинкт убийцы, также мне понравилось, что Оскар – командный игрок»

Андретти похвалил Пиастри за настрой и командную работу.

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти ответил на вопрос о том, обладает ли пилот «Макларена» Оскар Пиастри инстинктом убийцы.

«Да, я считаю, что у него есть такое качество. Мне очень понравилось, что продемонстрировал Оскар [в 2024 году], а также тот факт, что он командный игрок – это было видно в Бразилии.

Он понял: «Уже конец сезона, мой напарник в лучшем положении», поэтому уступил позицию, тем самым показав всем: «Знаете, я его пропущу и надеюсь, что мне когда-то это вернется». На мой взгляд, это демонстрирует уровень и понимание своего положения», – сказал бывший американский гонщик.

Андретти также поделился мнением о так называемых «правилах папайи» в «Макларене»:

«Если бы все было просто, команда всегда все делала бы правильно, однако она поступала так, как считала лучшим в тот момент.

Трудно предсказать конечный результат, однако «Макларен» добился успеха с Андреа Стеллой и Заком Брауном, и это по-настоящему заразительно. Команда в хорошем положении для борьбы за титулы сейчас и в будущем, это плюс и для «Ф-1» в целом.

Просто посмотрите, каким вышел старт [сезона-2024], какого прогресса добился «Макларен». Я очень доволен, наблюдая за этим как болельщик. Надо отдать команде должное».

Оскар Пиастри: «Чувствую, что у меня есть все необходимое для борьбы за титул»

У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Марио Андретти
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoЗак Браун
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
Гран-при Бразилии
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