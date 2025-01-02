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Оскар Пиастри: «Чувствую, что у меня есть все необходимое для борьбы за титул»

Пиастри считает, что обладает мастерством для борьбы за чемпионство.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил на вопрос, может ли он стать претендентом на титул в «Формуле-1» в 2025 году.

«Считаю, да. Еще есть чему научиться, где прибавить.

Мне кажется, что в какие-то дни у меня есть практически все необходимое. Просто не получается собрать все воедино. И по ощущениям в прошлом [2023-м] году у меня еще не было всех необходимых качеств.

В этом же [2024-м] году я чувствую, что у меня есть если не все, то точно гораздо больше таких качеств. Мне кажется, я продемонстрировал хорошие моменты как в плане гоночного темпа, так и в квалификациях, сражениях с соперниками.

[В борьбе среди лидеров] надо просто лучше собирать все воедино. Если сравнивать с выступлениями в глубине пелотона, становятся более очевидными все вещи, которые не выходят идеальными.

Но я чувствую, что у меня есть все необходимое. Просто надо использовать это каждый раз», – заявил австралиец в интервью AS/MS.

Хуан-Пабло Монтойя: «Пиастри нужно сильнее всего себя проявить. Удивило, что Оскар не сделал шаг вперед в 2024-м»

Гельмут Марко: «Пиастри психологически сильнее Норриса, который показал слабости в 2024-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoМакларен
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