Оскар Пиастри: «Чувствую, что у меня есть все необходимое для борьбы за титул»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил на вопрос, может ли он стать претендентом на титул в «Формуле-1» в 2025 году.
«Считаю, да. Еще есть чему научиться, где прибавить.
Мне кажется, что в какие-то дни у меня есть практически все необходимое. Просто не получается собрать все воедино. И по ощущениям в прошлом [2023-м] году у меня еще не было всех необходимых качеств.
В этом же [2024-м] году я чувствую, что у меня есть если не все, то точно гораздо больше таких качеств. Мне кажется, я продемонстрировал хорошие моменты как в плане гоночного темпа, так и в квалификациях, сражениях с соперниками.
[В борьбе среди лидеров] надо просто лучше собирать все воедино. Если сравнивать с выступлениями в глубине пелотона, становятся более очевидными все вещи, которые не выходят идеальными.
Но я чувствую, что у меня есть все необходимое. Просто надо использовать это каждый раз», – заявил австралиец в интервью AS/MS.
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