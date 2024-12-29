Хуан-Пабло Монтойя: «Пиастри нужно сильнее всего себя проявить. Удивило, что Оскар не сделал шаг вперед в 2024-м»

Монтойю удивили неуверенные выступления Пиастри в 2024 году.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сообщил, что гонщик «Макларена » Оскар Пиастри пока не оправдывает ожиданий.

«Оскар Пиастри – тот пилот, которому сильнее всего нужно себя проявить в следующем сезоне. Я действительно ожидал, что он сделает шаг вперед в этом году, и меня немного удивило, что этого не случилось.

Мне и правда казалось, что он будет лучше Ландо [Норриса], однако Ландо сделал огромный шаг вперед, а Оскар – нет», – сказал Монтойя.

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