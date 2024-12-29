Гельмут Марко: «Пиастри психологически сильнее Норриса, который показал слабости в 2024-м»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассчитывает, что борьба между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в «Макларене» даст шанс австрийской команде в 2025 году.
«Пиастри психологически сильнее Норриса, который показал некоторые слабости в 2024-м. Оскар – тот парень, который точно хочет оказаться на вершине. В следующем году, безусловно, не будет никаких четких командных приказов на старте сезона.
Это дает мне надежду, что пилоты других топ-команд станут отбирать очки друг у друга – надеюсь, это сыграет нам на пользу», – отметил Марко в интервью sport.de.
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Оскар Пиастри: «Командные приказы – уловка-22, тему раздули. Надеюсь, только я и Норрис будем сражаться за титул в 2025-м»
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