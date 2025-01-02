Гран-при Великобритании – лучший заезд 2024 года по версии читателей RaceFans, спринты не попали в топ-15, Гран-при Монако – 30-й

Портал RaceFans поделился рейтингом всех заездов года в «Ф-1»

Пользователи RaceFans посчитали воскресную гонку в Великобритании лучшей в 2024 году.

После клетчатого флага в основных гонках или спринтах читатели могут выставлять оценки заездам по десятибалльной шкале.

Первое место занял Гран-при Великобритании , который существенно опередил гонки в Канаде , Азербайджане , Бразилии и Бельгии. Лучший из спринтов (на Гран-при США) стал 17-м, а худшим из всех 30 заездов года признали Гран-при Монако.

Рейтинг гонок и спринтов «Формулы-1» 2024 года (пользователи RaceFans)

1. Гран-при Великобритании – 9,1 из 10

2. Гран-при Канады – 8,4

3. Гран-при Азербайджана – 8,4

4. Гран-при Сан-Паулу – 8,1

5. Гран-при Бельгии – 8

6. Гран-при Австрии – 7,7

7. Гран-при Италии – 7,7

8. Гран-при Майами – 7,4

9. Гран-при Мехико – 7,3

10. Гран-при Венгрии – 7,2…

17. Спринт на Гран-при США – 6…

20. Спринт на Гран-при Китая – 5,6…

22. Спринт на Гран-при Сан-Паулу – 5,4…

24. Спринт на Гран-при Майами – 4,8…

26. Спринт на Гран-при Австрии – 4,8…

29. Спринт на Гран-при Катара – 3,4

30. Гран-при Монако – 3,1

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