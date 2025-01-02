Гран-при Великобритании – лучший заезд 2024 года по версии читателей RaceFans, спринты не попали в топ-15, Гран-при Монако – 30-й
Портал RaceFans поделился рейтингом всех заездов года в «Ф-1»
Пользователи RaceFans посчитали воскресную гонку в Великобритании лучшей в 2024 году.
После клетчатого флага в основных гонках или спринтах читатели могут выставлять оценки заездам по десятибалльной шкале.
Первое место занял Гран-при Великобритании, который существенно опередил гонки в Канаде, Азербайджане, Бразилии и Бельгии. Лучший из спринтов (на Гран-при США) стал 17-м, а худшим из всех 30 заездов года признали Гран-при Монако.
Рейтинг гонок и спринтов «Формулы-1» 2024 года (пользователи RaceFans)
1. Гран-при Великобритании – 9,1 из 10
2. Гран-при Канады – 8,4
3. Гран-при Азербайджана – 8,4
4. Гран-при Сан-Паулу – 8,1
5. Гран-при Бельгии – 8
6. Гран-при Австрии – 7,7
7. Гран-при Италии – 7,7
8. Гран-при Майами – 7,4
9. Гран-при Мехико – 7,3
10. Гран-при Венгрии – 7,2…
17. Спринт на Гран-при США – 6…
20. Спринт на Гран-при Китая – 5,6…
22. Спринт на Гран-при Сан-Паулу – 5,4…
24. Спринт на Гран-при Майами – 4,8…
26. Спринт на Гран-при Австрии – 4,8…
29. Спринт на Гран-при Катара – 3,4
30. Гран-при Монако – 3,1
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Гран-при Сан-Паулу – лучшая гонка 2024 года по версии пользователей сайта «Ф-1»
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