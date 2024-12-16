Гран-при Сан-Паулу – лучшая гонка 2024 года по версии пользователей сайта «Ф-1»

Фанаты «Ф-1» выбрали лучший Гран-при сезона-2024.

Гонка в Бразилии заняла первое место по итогам голосования болельщиков на сайте «Формулы-1».

Дождевой Гран-при Сан-Паулу, победу на котором одержал пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен , назвали своей любимой гонкой 2024 года 37 процентов пользователей.

В топ-5 также попали Гран-при Великобритании (17 процентов голосов), Италии (9), Майами (8) и Монако (6).

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