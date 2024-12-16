Гран-при Сан-Паулу – лучшая гонка 2024 года по версии пользователей сайта «Ф-1»
Фанаты «Ф-1» выбрали лучший Гран-при сезона-2024.
Гонка в Бразилии заняла первое место по итогам голосования болельщиков на сайте «Формулы-1».
Дождевой Гран-при Сан-Паулу, победу на котором одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, назвали своей любимой гонкой 2024 года 37 процентов пользователей.
В топ-5 также попали Гран-при Великобритании (17 процентов голосов), Италии (9), Майами (8) и Монако (6).
Вся «Ф-1» 2024-го: прорыв Ферстаппена без лучшего болида, 7 победителей Гран-при, поход «Макларена» за Кубком
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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