  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при Сан-Паулу – лучшая гонка 2024 года по версии пользователей сайта «Ф-1»
4

Гран-при Сан-Паулу – лучшая гонка 2024 года по версии пользователей сайта «Ф-1»

Фанаты «Ф-1» выбрали лучший Гран-при сезона-2024.

Гонка в Бразилии заняла первое место по итогам голосования болельщиков на сайте «Формулы-1».

Дождевой Гран-при Сан-Паулу, победу на котором одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, назвали своей любимой гонкой 2024 года 37 процентов пользователей.

В топ-5 также попали Гран-при Великобритании (17 процентов голосов), Италии (9), Майами (8) и Монако (6).

Вся «Ф-1» 2024-го: прорыв Ферстаппена без лучшего болида, 7 победителей Гран-при, поход «Макларена» за Кубком

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Гран-при Майами
Гран-при Монако
Гран-при Италии
Гран-при Бразилии
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при Великобритании
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Дэвид Култхард о Пересе: «Могу предположить, что сейчас все дело в том, чтобы договориться о максимальной компенсации с «Ред Булл»
111 минут назад
Юки Цунода: «Шансы на переход в «Ред Булл» – 50 на 50»
7сегодня, 13:07
Флавио Бриаторе: «Сайнс – очень хороший гонщик. Но в «Ф-1» происходит смена поколений и топ-команды предпочитают молодых пилотов»
1сегодня, 13:05
Флавио Бриаторе: «В следующем году «Альпин» должна стабильно быть в топ-6. В сезоне-2026 – попадать на подиум в 50 процентах гонок»
4сегодня, 12:36
Гельмут Марко: «Круги Ферстаппена в Бразилии стали унижением для соперников. Макс снова доказал, почему он лучший»
3сегодня, 12:30
Хуан-Пабло Монтойя: «Пройдет 6-7 гонок, и если машина «Феррари» окажется конкурентоспособной, Хэмилтон начнет выигрывать»
5сегодня, 11:57
«Феррари» организует для Сайнсов прощальные тесты
1сегодня, 11:33
Флавио Бриаторе: «Если у «Альпин» появится возможность пригласить Колапинто в 2026 году, мы ее обдумаем»
1сегодня, 11:24
Гельмут Марко: «Ред Булл» объявит состав в ближайшие дни, спекуляции об условиях Переса – чушь. Обратная связь Цуноды гораздо лучше, чем считается»
3сегодня, 10:42
Оскар Пиастри: «Норрис – трудный соперник, но это хорошо – хочется сравнивать себя с лучшими»
2сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
Рекомендуем