Макс Ферстаппен: «Критики не мыслят по-чемпионски. Иногда нужно перейти грань – не все это понимают»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на замечания исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна и других людей из мира «Формулы-1», критиковавших неоднозначные действия нидерландца на трассе.
«Макс – такой потрясающий гонщик, но не думаю, что нужно пилотировать так», – заявил Браун после того, как лидер «Ред Булл» получил два штрафа на инциденты с Ландо Норрисом в Мексике.
«Да, но [критики] не мыслят по-чемпионски. Я всегда буду доходить до предела, чтобы выжать максимум из каждой гонки. Если придется пробиваться, значит, придется. Иногда нужно перейти грань. По крайней мере я так делаю», – ответил четырехкратный чемпион мира.
Ферстаппен не жалеет о действиях против Норриса в Мехико:
«Нет, вообще нет. Думаю, тогда я заработал очки.
Повторюсь, я всегда буду делать все, чтобы добиться максимального результата в борьбе за чемпионство. И, конечно, порой приходится подходить к черте или пересекать ее – не все это понимают. Не все так мыслят».
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