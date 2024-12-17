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Макс Ферстаппен: «Критики не мыслят по-чемпионски. Иногда нужно перейти грань – не все это понимают»

Ферстаппен оправдал свои спорные маневры чемпионским характером.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на замечания исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна и других людей из мира «Формулы-1», критиковавших неоднозначные действия нидерландца на трассе.

«Макс – такой потрясающий гонщик, но не думаю, что нужно пилотировать так», – заявил Браун после того, как лидер «Ред Булл» получил два штрафа на инциденты с Ландо Норрисом в Мексике.

«Да, но [критики] не мыслят по-чемпионски. Я всегда буду доходить до предела, чтобы выжать максимум из каждой гонки. Если придется пробиваться, значит, придется. Иногда нужно перейти грань. По крайней мере я так делаю», – ответил четырехкратный чемпион мира.

Ферстаппен не жалеет о действиях против Норриса в Мехико:

«Нет, вообще нет. Думаю, тогда я заработал очки.

Повторюсь, я всегда буду делать все, чтобы добиться максимального результата в борьбе за чемпионство. И, конечно, порой приходится подходить к черте или пересекать ее – не все это понимают. Не все так мыслят».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
logoЗак Браун
logoГран-при Мексики
logoЛандо Норрис
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