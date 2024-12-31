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Брандл стал офицером Ордена Британской империи

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл вошел в новогодний список на получение Ордена Британской империи.

Брандл, работающий на Sky Sports с 2012 года, стал офицером Ордена (OBE).

Мартин выступал в «Ф-1» в 1984-1996 годах и завоевал девять подиумов.

Мартин Брандл: «Абу-Даби и сезон-2021 – самое неприятное время за все годы комментирования»

Брандл о лучшем интервью перед гонкой: «Спросил Хаккинена, возьмет ли он титул. «Да, возьму». Надевается шлем, Мика садится в болид и выигрывает чемпионство»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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