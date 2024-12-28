Мартин Брандл: «Абу-Даби и сезон-2021 – самое неприятное время за все годы комментирования»
Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился воспоминаниями о напряженном для команд и журналистов сезоне-2021.
«Мы находимся в святилище. И мы под перекрестным огнем. Самым неприятным временем за все эти годы комментирования был Абу-Даби-2021 и в целом сезон-2021, потому что борьба между «Мерседесом» и «Ред Булл» стала настолько дерзкой, настолько агрессивной, и Sky в некотором роде оказался между ними.
Фактически мы были под перекрестным огнем. Каждой из команд казалось: если ты не с ней, ты против нее. Обе команды так считали. И на самом деле это было очень некомфортно, вся эта фаза.
Но дружеские отношения сохранились, и мы пошли дальше», – сообщил Брандл в подкасте Sky Sports F1.
Макс Ферстаппен: «Умер бы от инфаркта, если бы заново пережил Абу-Даби-2021»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий