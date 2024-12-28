Мартин Брандл: «Абу-Даби и сезон-2021 – самое неприятное время за все годы комментирования»

Брандл рассказал, как Sky оказался между враждующих команд в 2021-м.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился воспоминаниями о напряженном для команд и журналистов сезоне-2021.

«Мы находимся в святилище. И мы под перекрестным огнем. Самым неприятным временем за все эти годы комментирования был Абу-Даби-2021 и в целом сезон-2021, потому что борьба между «Мерседесом » и «Ред Булл » стала настолько дерзкой, настолько агрессивной, и Sky в некотором роде оказался между ними.

Фактически мы были под перекрестным огнем. Каждой из команд казалось: если ты не с ней, ты против нее. Обе команды так считали. И на самом деле это было очень некомфортно, вся эта фаза.

Но дружеские отношения сохранились, и мы пошли дальше», – сообщил Брандл в подкасте Sky Sports F1.

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