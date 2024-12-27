Брандл о лучшем интервью перед гонкой: «Спросил Хаккинена, возьмет ли он титул. «Да, возьму». Надевается шлем, Мика садится в болид и выигрывает чемпионство»

Брандл выбрал наиболее знаковый разговор на решетке «Ф-1».

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл рассказал о лучшем эпизоде знаменитых прогулок по решетке перед стартом Гран-при.

«Пожалуй, пиковый момент был в Сузуке, с Микой Хаккиненом на поуле. У него был шанс выиграть чемпионство. Он как раз надевал балаклаву, когда я подошел.

Мы были напарниками в «Макларене », хорошо знали и до сих пор знаем друг друга. Он посмотрел на меня и сказал: «Да брось, Мартин». Так что я сказал лишь: «Мика, возьмешь ли ты титул сегодня?» «Да, возьму».

Надевается балаклава, шлем, он садится в болид и выигрывает чемпионство.

На мой взгляд, это уникальная возможность с точки зрения вещания, настоящий контент. В каком еще виде спорта такое возможно?» – поделился воспоминаниями Мартин в подкасте Sky Sports.

Хаккинен дважды становился чемпионом, оба раза на Гран-при Японии – в 1998 и 1999 годах.

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