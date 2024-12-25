Оскар Пиастри: «Я не освоил полностью работу с шинами, но есть большой прогресс – как небо и земля»

Пиастри сообщил о проблемной области, в которой удалось прибавить в 2024-м.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри сообщил, что по ходу завершившегося сезона серьезно улучшил свою работу с шинами.

«Не знаю, употребил бы я слова «полностью освоил». Я сильно прибавил, однако не освоил полностью. Были две или три гонки, когда пришлось тяжело в этом смысле, пусть и не до такой степени, как в прошлом году, но в остальном большой прогресс – как небо и земля.

Есть ощущение, что я куда больше знаю о том, как работать с покрышками, а научиться такому нелегко, это приходит с опытом, порой довольно болезненным. Так что я чувствую, что действительно прибавил.

Научиться очень тяжело, потому что ты делаешь это только в гонках. Можно попробовать в практиках, заложить основы, но никогда не знаешь, сработает или нет, ведь мы даже близко не проезжаем гоночную дистанцию. Можно применять разные приемы, но не всегда есть четкие ответы. Лишь гонки отвечают на все вопросы.

А обучаться в гонках очень тяжело и иногда очень болезненно, потому что нельзя просто нажать кнопку и начать все заново, если ошибся – результат уже зафиксирован. В прошлом году это временами разочаровывало, но, повторюсь, в этом сезоне был большой прогресс, и я рад, что пережил такой опыт», – заявил австралиец.

Марк Пристли: «Борьба Норриса и Пиастри может разрушить «Макларен» в 2025 году»

Оскар Пиастри: «Сосредоточусь на квалификациях в межсезонье – упускаю слишком много позиций»