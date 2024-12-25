  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Я не освоил полностью работу с шинами, но есть большой прогресс – как небо и земля»
1

Оскар Пиастри: «Я не освоил полностью работу с шинами, но есть большой прогресс – как небо и земля»

Пиастри сообщил о проблемной области, в которой удалось прибавить в 2024-м.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что по ходу завершившегося сезона серьезно улучшил свою работу с шинами.

«Не знаю, употребил бы я слова «полностью освоил». Я сильно прибавил, однако не освоил полностью. Были две или три гонки, когда пришлось тяжело в этом смысле, пусть и не до такой степени, как в прошлом году, но в остальном большой прогресс – как небо и земля.

Есть ощущение, что я куда больше знаю о том, как работать с покрышками, а научиться такому нелегко, это приходит с опытом, порой довольно болезненным. Так что я чувствую, что действительно прибавил.

Научиться очень тяжело, потому что ты делаешь это только в гонках. Можно попробовать в практиках, заложить основы, но никогда не знаешь, сработает или нет, ведь мы даже близко не проезжаем гоночную дистанцию. Можно применять разные приемы, но не всегда есть четкие ответы. Лишь гонки отвечают на все вопросы.

А обучаться в гонках очень тяжело и иногда очень болезненно, потому что нельзя просто нажать кнопку и начать все заново, если ошибся – результат уже зафиксирован. В прошлом году это временами разочаровывало, но, повторюсь, в этом сезоне был большой прогресс, и я рад, что пережил такой опыт», – заявил австралиец.

Марк Пристли: «Борьба Норриса и Пиастри может разрушить «Макларен» в 2025 году»

Оскар Пиастри: «Сосредоточусь на квалификациях в межсезонье – упускаю слишком много позиций»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Твоя боль – наша боль, все ее чувствуют». Хорнер о беседе с Ферстаппеном после провала в Венгрии
112 минут назад
Жак Вильнев: «Хэмилтону доказывать нечего, победы с «Феррари» не изменят его жизнь»
6сегодня, 09:08
Эдди Джордан: «О чем, #####, думала «Феррари», выгоняя Сайнса? Самоубийственное решение»
13сегодня, 08:22
«Если даешь результат, ты секси – простой бизнес». Хюлькенберг заявил, что не переживает из-за молодежи в «Ф-1»
5вчера, 17:21
Марк Пристли: «Уильямс» может стать шансом для Ферстаппена»
22вчера, 16:36
Гельмут Марко: «Ферстаппен останется выше других топ-пилотов, если будет на 0,3 секунды медленнее с рождением ребенка»
15вчера, 15:08
Марио Андретти: «Норрис удивил сам себя выступлениями в 2024 году»
1вчера, 14:32
Тед Кравиц: «Контракт Албона позволял «Ред Булл» вернуть его. Не знаю, почему так не поступили»
6вчера, 14:02
Юки Цунода оценил свой сезон: «8 из 10, один из лучших для меня»
2вчера, 13:13
Макс Ферстаппен о главном уроке 2024-го: «Как «Ред Булл» справился с тяжелыми временами – сплотился и стал сильнее»
6вчера, 12:39
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
17 декабря, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Рекомендуем