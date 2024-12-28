Экс-пилот «Ф-1» Икс: «У Хэмилтона двойное преимущество благодаря своей человечности – он никогда не боялся вовлечься в BLM»

Икс поведал об уникальной черте Хэмилтона.

Бывший гонщик «Формулы-1» Жаки Икс отметил человеческие качества нового пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона .

«Если обратиться к Льюису, он уникальный пилот. Есть Сенна, есть Макс [Ферстаппен], есть Михаэль Шумахер и Фанхио – у них было небольшое преимущество в сравнении с остальными. На мой взгляд, у него двойное преимущество благодаря своей человечности – он никогда не боялся вовлечься в движение Black Lives Matter, к примеру.

Он единственный гонщик из сегодняшних, насколько я знаю, который полностью вовлекался бы во что-то. И, возможно, это впечатляет даже больше, если посмотреть на его действия, на работу его фонда. Никто не делал это раньше», – заявил Икс.

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