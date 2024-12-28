Марк Пристли: «Индикар» – очевидный выбор для Переса, у Серхио множество вариантов»
Пристли назвал чемпионат, который подошел бы Пересу.
Писатель и репортер, а в прошлом механик «Макларена» Марк Пристли считает, что экс-пилоту «Формулы-1» Серхио Пересу стоит рассмотреть переход в «Индикар».
«У Серхио Переса колоссальная фанбаза, огромная поддержка спонсоров. Он может соревноваться в других гонках, прямо сейчас «Индикар» может стать очевидным выбором, но это личное решение.
Порой пилоты, завершающие длительную карьеру в «Ф-1», ставят на первое место семью. Хотя у Переса множество вариантов, не сомневаюсь», – отметил эксперт.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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