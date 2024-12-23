Кристиан Хорнер: «Риккардо или Перес в «Кадиллаке» меня не удивят»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о том, может ли приход «Кадиллака» в «Формулу-1» в 2026 году стать шансом для Даниэля Риккардо.
«Меня это не удивит. Меня вовсе не удивит, если команда выберет опыт и возьмет гонщика вроде Серхио [Переса], если он решит продолжить карьеру в «Ф-1», – сообщил британец в интервью Talksport.
По словам Кристиана, появление на решетке 11-й команды не повлияет на работу «Ред Булл»:
«Для нас это фактически ничего не меняет. Мы просто сосредоточены на себе. Это означает, что в каких-то паддоках станет чуть теснее с 11-й командой в 2026 году. У нас все будет как обычно.
[«Кадиллаку»] предстоит забраться на свою гору, мы постараемся остаться на вершине своей».
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