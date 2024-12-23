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Гельмут Марко: «Разница между Ферстаппеном и Пересом объясняет поражение «Ред Булл» в Кубке конструкторов»

Марко признал, что «Ред Булл» должен был выиграть Кубок конструкторов.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопросы о ключевом факторе, определившем провал австрийцев в командном зачете.

– 2024 год подходит к концу. Как бы вы подвели итоги последних нескольких месяцев в «Формуле-1»?

– Сезон получился для нас очень тяжелым, особенно с учетом технических проблем. В какой-то момент мы не знали, где повернули не туда, временами у нас была лишь четвертая по скорости машина. В этой ситуации Макс [Ферстаппен] спас нас, сумев обойти слабые места болида. Поворотным моментом, безусловно, стало невероятное выступление под дождем в Бразилии.

Несмотря на технические трудности, мы никогда не позволяли себе ошибаться стратегически, в отличие от «Макларена» в каких-то ситуациях.

– Но в итоге именно «Макларен» отпраздновал чемпионство в зачете конструкторов. Насколько вы опечалены поражением?

– Это очень грустно и обидно. На чашу весов легко то, что разница между Максом и Чеко [Пересом] в чемпионате составила 282 очка (на самом деле 285 – Спортс’’), а отставание от соперников оказалось гораздо меньше. Это объясняет, почему мы проиграли Кубок конструкторов.

– Также это, вероятно, объясняет уход Серхио Переса

– Произошел определенный спад в выступлениях, хотя в целом баланс за эти годы положительный. В 2021-м он внес вклад в первый титул Макса, выиграл в общей сложности пять Гран-при, был вице-чемпионом. Но сейчас что-то разладилось, если говорить о болиде и его стиле пилотажа.

«Ред Булл» опять ошибся со вторым пилотом для «Ф-1»? Сколько же критики!

«Ред Булл» еще не возился с неудачниками «Ф-1», как с Пересом – увольнял два года. Почему?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Kleine Zeitung
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoМакларен
logoРед Булл
logoГельмут Марко
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