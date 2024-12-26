Тото Вольфф: «Хэмилтон помог «Мерседесу» сделать машину черной, и она останется черной»

В «Мерседесе» намекнули на черный болид-2025.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф упомянул черную машину, рассуждая о вкладе уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона .

«Он является глобальным феноменом, и, конечно, он сыграл свою роль в том, что бренд «Мерседеса » позиционируется чуть более резко, современно и экстравагантно.

И есть вклад в многообразие команды – знаете, у нас значительная часть людей из недопредставленных групп, и это сделает нас сильнее, ведь есть разные культуры, разное воспринятие, разные точки зрения.

Он заставил нас встать на колено, когда было нужно, помог нам сделать машину черной, и она останется черной. Мы не отказываемся от этого», – произнес босс в эфире Channel 4.

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