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Гюнтер Штайнер: «Вольфф не желает Хэмилтону побед в «Феррари», это чушь на камеру»

Штайнер считает, что Вольфф сыграл на публику, прощаясь с Хэмилтоном.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер уверен, что исполнительному директору «Мерседеса» Тото Вольффу безразличны потенциальные победы Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

После финиша Гран-при Абу-Даби босс сказал уходящему из команды пилоту на радио: «Если мы не сможем победить, пусть победишь ты».

Позже Тото сообщил, что команда будет «болеть» за успехи Льюиса, если сама не окажется на вершине.

«[Вольфф] не желает ему этого. Это чушь на камеру.

Будет ли Вольфф рад восьмому титулу Хэмилтона? Нет, потому что сам он при этом не окажется победителем. Победитель может быть только один.

С чего ему радоваться? Он сказал, мол, если не мы, пусть это будешь ты – ага, конечно. Но, если он сам не победит, ему все равно, кто выиграет, вот мое мнение», – заявил Штайнер.

Эра Хэмилтона в «Мерседесе»: 12 лет рекордов, битвы с Ферстаппеном и боль перед уходом в «Феррари»

Тото Вольфф: «Если «Мерседес» не победит, будем болеть за Хэмилтона. Льюис заслужил 8-й титул»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст The Red Flags
logoГюнтер Штайнер
logoТото Вольфф
logoХаас
logoГран-при Абу-Даби
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoФеррари
logoМерседес
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