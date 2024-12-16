Гюнтер Штайнер: «Вольфф не желает Хэмилтону побед в «Феррари», это чушь на камеру»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер уверен, что исполнительному директору «Мерседеса» Тото Вольффу безразличны потенциальные победы Льюиса Хэмилтона в «Феррари».
После финиша Гран-при Абу-Даби босс сказал уходящему из команды пилоту на радио: «Если мы не сможем победить, пусть победишь ты».
Позже Тото сообщил, что команда будет «болеть» за успехи Льюиса, если сама не окажется на вершине.
«[Вольфф] не желает ему этого. Это чушь на камеру.
Будет ли Вольфф рад восьмому титулу Хэмилтона? Нет, потому что сам он при этом не окажется победителем. Победитель может быть только один.
С чего ему радоваться? Он сказал, мол, если не мы, пусть это будешь ты – ага, конечно. Но, если он сам не победит, ему все равно, кто выиграет, вот мое мнение», – заявил Штайнер.
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