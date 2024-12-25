Лиам Лоусон об агрессии на трассе: «Ничего личного, но у меня были 6 гонок, чтобы что-то показать»
Лоусон объяснил агрессивную борьбу на трассе.
Новый пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, почему действовал агрессивно по отношению к соперникам.
Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» назвал новозеландца «идиотом» из-за маневров на Гран-при США. Кроме того, в Мексике Лоусон жестко боролся с Серхио Пересом и показал средний палец гонщику, которого в итоге заменил в «Ред Булл».
«Тут нет ничего личного по отношению к кому бы то ни было, но у меня были шесть гонок, чтобы что-то показать. В то же время я не стану сражаться как-то иначе, если в соперниках опытный или уважаемый пилот», – сообщил Лиам.
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Лиам Лоусон извинился за средний палец Пересу: «Серхио блокировал, пытался испортить мне гонку, но это не оправдание»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Times
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