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Лиам Лоусон об агрессии на трассе: «Ничего личного, но у меня были 6 гонок, чтобы что-то показать»

Лоусон объяснил агрессивную борьбу на трассе.

Новый пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, почему действовал агрессивно по отношению к соперникам.

Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» назвал новозеландца «идиотом» из-за маневров на Гран-при США. Кроме того, в Мексике Лоусон жестко боролся с Серхио Пересом и показал средний палец гонщику, которого в итоге заменил в «Ред Булл».

«Тут нет ничего личного по отношению к кому бы то ни было, но у меня были шесть гонок, чтобы что-то показать. В то же время я не стану сражаться как-то иначе, если в соперниках опытный или уважаемый пилот», – сообщил Лиам.

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Лиам Лоусон извинился за средний палец Пересу: «Серхио блокировал, пытался испортить мне гонку, но это не оправдание» 

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Times
logoРейсинг Буллз
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
Гран-при США
logoГран-при Мексики
logoФормула-1
брань
logoФернандо Алонсо
logoЛиам Лоусон
logoРед Булл
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