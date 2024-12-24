Тед Кравиц: «Контракт Албона позволял «Ред Булл» вернуть его. Не знаю, почему так не поступили»
Журналист Sky Sports Тед Кравиц сообщил, что в соглашении Алекса Албона с «Уильямсом» прописана возможность возвращения в «Ред Булл».
Албон уже выступал в паре с Максом Ферстаппеном в 2019-2020 годах. «Ред Булл» в итоге выбрал Лиама Лоусона из «РБ».
«Насколько я понимаю, в контракте Албона с «Уильямсом» есть опция выхода, которая фактически позволяет покинуть команду, если в дверь вновь постучится «Ред Булл».
«Уильямс» мог бы выступать с Франко Колапинто и Карлосом Сайнсом – идеально, а Албон по крайней мере является известной величиной в сравнении с Ферстаппеном.
Албон стал гораздо старше и мудрее, он знает, как справиться с Максом, со всей этой ситуацией. Не знаю, почему команда так не поступила», – поделился информацией Кравиц.
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