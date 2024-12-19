Журналист Медланд о Лоусоне: «Ред Булл» не учится на ошибках с Гасли и Албоном, похоже»

Медланд раскритиковал решение повысить в «Ред Булл» Лоусона.

Журналист Racer Крис Медланд проанализировал переход Лиама Лоусона , проведшего 11 Гран-при за «РБ», в пару к Максу Ферстаппену в «Ред Булл».

«Гасли и Алекс Албон продемонстрировали свои способности в командах вне сферы «Ред Булл» и доказали, что их, пожалуй, слишком быстро продвинули в топ-команду. Или, что вероятнее, не предоставили условий, в которых они могли бы добиться успеха. Вот почему следующий выбор «Ред Булл» кажется еще более неправильным.

Помимо того, что команда пропустила пилота, которого развивала в юниорской программе и который летом являлся с отрывом лучшим на рынке – Карлоса Сайнса , она также не использовала шанс с последним гонщиком, который был по-настоящему успешен в паре с Ферстаппеном, а именно с Даниэлем Риккардо . Понятное решение, учитывая невзрачную форму Риккардо, но даже в начале августа все указывало на то, что Переса заменят. Хотя нет никаких гарантий, что у Риккардо сложилось бы хорошо, разве могло быть еще хуже?

Вместо того, чтобы совершить перестановку тогда, «Ред Булл» следует старому подходу, быстро повышая пилота до позиции, на которой он скорее провалится, чем преуспеет.

Лоусон хорош, но ему нужно еще многому научиться в «Ф-1», и пилоту пошло бы на пользу, если бы он повел за собой команду «РБ» в следующем году – в своем первом полноценном сезоне, не будем об этом забывать.

С Юки Цунодой, с другой стороны, можно рискнуть. Он уже провел какое-то время в «РБ», победил всех своих напарников в последние годы, и он точно быстрый. Остается единственный вопрос: способен ли он выступать в топ-команде? Если бы у него возникли проблемы, это стало бы ответом, а у «Ред Булл» все равно остался бы Лоусон. А выступи он блестяще, это было бы бонусом.

Но «Ред Булл», похоже, не учится на собственных ошибках. Вину все время возлагают на гонщика, однако Гасли, Албон, а теперь и Перес не смогли раскрыть свой потенциал – пусть он и очевидно ниже, чем у Ферстаппена. В итоге команда возвращается к ситуации, которая очень похожа на то, что было с первыми двумя.

Лоусон может сломать тренд, но история против него», – написал Медланд.

«Ред Булл» объявил о переходе Лоусона. Лиам стал напарником Ферстаппена и заменил Переса

11 Гран-при Лоусона – наименьший показатель среди гонщиков, повышенных в «Ред Булл» из младшей команды