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Алекс Албон: «Никому не будет легко на месте напарника Ферстаппена из-за таланта и специфических требований Макса к болиду»

Албон ожидает, что проблемы напарников Ферстаппена продолжатся.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон проанализировал провалы Серхио Переса в 2024 году.

Перес в составе «Ред Булл» заменил Албона, который продержался в роли напарника Макса Ферстаппена полтора года.

По мнению Алекса, проблемы Серхио связаны как со скоростью Ферстаппена, так и с особенностями RB20.

«Сложный вопрос. Думаю, прежде всего надо отметить талант Макса. Это первое. Второе – не всегда комфортно управлять этим болидом. Не знаю, какая ситуация для Чеко.

Я уже несколько раз говорил, что, на мой взгляд, у [Ферстаппена] довольно сильно отличаются предпочтения по машине. Другим пилотам непросто адаптироваться. Кроме того, есть давление – ты постоянно в центре внимания, и это трудная ситуация. Думаю, никому не будет легко на месте его напарника.

В начале года машина ощущалась как более стабильная для Чеко. И на самом деле получалось здорово выступать в сравнении с топ-командами. Он квалифицировался в топ-5, топ-3, зарабатывал подиумы и так далее. А потом, наверное, это ощущение просто ушло.

По мере того, как внедрялись обновления, Максу становилось комфортнее. Может, не комфортнее, однако он справлялся в то время, как у Чеко возникали проблемы.

Полагаю, дело и в том, и в другом. У Макса специфические требования к болиду. Команда может предоставить ему такую машину. Не знаю, осложняет ли это жизнь самой команде», – порассуждал Албон.

Ферстаппен, Норрис и Расселл разгромили напарников в квалификациях в 2024 году

Лоусон заменит Переса в «Ред Булл», объявление – в конце недели (Canal+)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoАлександр Албон
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoУильямс
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