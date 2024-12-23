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  • Юниор «Ред Булл» Линдблад о переходе в «Ф-1» в 2026-м: «План такой. Я быстро продвигаюсь по категориям»
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Юниор «Ред Булл» Линдблад о переходе в «Ф-1» в 2026-м: «План такой. Я быстро продвигаюсь по категориям»

Линдблад намерен попасть в «Ф-1» уже в 2026 году.

Пилот программы «Ред Булл» Арвид Линдблад сообщил, что хотел бы провести в «Формуле-2» один сезон, после чего попасть в «Формулу-1».

Ранее советник «Ред Булл» Гельмут Марко допустил, что гонщик, которому пока не исполнилось 18 лет, уже в 2026-м окажется в «Ф-1».

«Да, план такой. Конечно, это легко только на словах, но да, я очень быстро продвигаюсь по категориям в последние несколько лет. Так что мне нужно придерживаться той же рабочей этики, того же подхода, и посмотрим, что выйдет.

«Ф-2» – очень конкурентный чемпионат, просто точно не будет, но нет причин, почему я не могу выдать хороший год и, надеюсь, провести в этой категории один сезон», – заявил Линдблад.

Арвид рассказал, как относится к комплиментам со стороны боссов «Ред Булл»:

«На самом деле довольно забавно – где-то неделю назад мама говорила со мной об этих интервью. И я ответил, что не хочу о них слышать, потому что это не имеет значения. Конечно, приятно, когда говорят подобное, но слова не приведут меня в «Формулу-1».

Все это может очень быстро исчезнуть. Очень легко внушить себе что-то, обрести чувство самоуспокоенности. Так что да, я об этом не думаю. То есть здорово, что они довольны, потому что, разумеется, эти люди очень важны для моего будущего. Но, опять же, мне нужно просто сосредоточиться на своей работе, и все встанет на свои места.

Я хочу оказаться в «Формуле-1», буду двигаться день за днем и просто постараюсь выдавать максимум».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: News18
logoРед Булл
logoФормула-1
logoФормула-2
Арвид Линдблад
возможные переходы
logoГельмут Марко
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