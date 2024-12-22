Марко допустил переход Линдблада в «Ф-1» в 2026-м: «Ред Булл» ищет нового чемпиона, Арвид выглядит многообещающе»

Марко сообщил о потенциальном чемпионе в программе «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко , отвечающий за молодежную программу, назвал нового пилота «Формулы-2» Арвида Линдблада возможной будущей звездой команды.

«Работать с Максом [Ферстаппеном] – настоящее удовольствие, но Макс не будет гоняться вечно. По крайней мере не будет выступать как Алонсо или Хэмилтон . Юниорская команда должна искать новых талантов. И мы не ищем нового Макса . Мы ищем нового чемпиона.

На мой взгляд, следующий пилот, который выглядит очень многообещающе – Арвид Линдблад. Что его выделяет, так это чистая скорость. В одной из гонок в «Формуле-3» он обогнал, не знаю, десять или 14 соперников за один круг. Он выиграл гонку, прорвавшись с последнего места в трудных условиях – на мокрой и сухой трассе.

Впервые я встретился с ним и его отцом в Портимане, и Арвид вел разговор – ему было 12 лет или около того. Это тоже необычно!

Следующий сезон он проведет в «Формуле-2». У него очень хорошая подготовка, тесты прошли нормально.

Главное, что у него есть чистая скорость. Он доказал это в картинге и во всех молодежных сериях. Он очень умный и очень честный с собой. Когда он ошибается, то не ищет оправданий, а смотрит вперед. Он всегда на одну категорию впереди – в том числе благодаря физической подготовке. Если говорить о психологической подготовке, он был одним из немногих, кто напрямую перешел из «Формулы-4» в «Ф-3». У него есть свое мнение, он знает, как готовиться, и действует целеустремленно, шаг за шагом.

Так что я бы сказал, что это очень хорошее сочетание психологических и гоночных навыков. Первые три тестовых дня [в «Ф-2»] прошли в Абу-Даби, и он прибавлял день за днем. Поначалу он был примерно в трех десятых позади напарника Марти, который уже провел полный сезон, а в последний день оказался впереди в квалификационной попытке. Это показывает, что он наблюдает за напарником и знает, где прибавить.

Это хороший первый шаг, но мы не хотим, чтобы он просто оказался впереди напарника, мы хотим, чтобы он выиграл или стал одним из топ-игроков чемпионата», – заявил специалист в подкасте Inside Line F1.

Марко подтвердил, что Линдблад должен протестировать болиды «Формулы-1», а также назвал Арвида кандидатом на повышение в 2026-м:

«Да, таков план. Количество пока не определено, но впереди несколько тестов. В прошлом Дуэн, Пиастри или даже Бермэн проводили множество тестов за рулем машин «Формулы-1» двухлетней давности.

К примеру, у Лиама Лоусона не было такой возможности, у Аджара тоже в некотором смысле. И мы поменяем это для Арвида, чтобы, если он проведет очень хороший сезон в «Формуле-2», мог подойти к «Формуле-1» в 2026 году с хорошим опытом, возможно».

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