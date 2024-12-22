Джонни Херберт: «За Бортолето стоит последить, он может стать угрозой для Хюлькенберга»

Херберт возлагает надежды на Бортолето в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт выделил пилота «Заубера » Габриэла Бортолето как наиболее интересного новичка сезона-2025.

«За Габриэлом Бортолето стоит последить. Он очень здорово выступал в «Ф-2». И, похоже, он обладает замечательной способностью выжимать максимум из машины и себя при любых сценариях.

Он может стать угрозой для Нико Хюлькенберга , что лишь укрепит его статус в команде, когда она станет «Ауди ». Не терпится посмотреть на это противостояние», – признался Джонни.

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