Джонни Херберт: «За Бортолето стоит последить, он может стать угрозой для Хюлькенберга»
Херберт возлагает надежды на Бортолето в «Ф-1».
Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт выделил пилота «Заубера» Габриэла Бортолето как наиболее интересного новичка сезона-2025.
«За Габриэлом Бортолето стоит последить. Он очень здорово выступал в «Ф-2». И, похоже, он обладает замечательной способностью выжимать максимум из машины и себя при любых сценариях.
Он может стать угрозой для Нико Хюлькенберга, что лишь укрепит его статус в команде, когда она станет «Ауди». Не терпится посмотреть на это противостояние», – признался Джонни.
Габриэл Бортолето о переходе в «Заубер»: «Один из лучших моментов моей жизни – исполнилась мечта детства»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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