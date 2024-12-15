Габриэл Бортолето о переходе в «Заубер»: «Один из лучших моментов моей жизни – исполнилась мечта детства»
Чемпион «Формулы-2» в следующем году проведет дебютный сезон в «Ф-1» за «Заубер».
По словам Бортолето, его переход в «Ф-1» обсуждался с командой примерно с середины сезона, но изначально речь шла о сезоне-2026, а не про следующий год.
«Мы очень много обсуждали ситуацию и возможный переход, начиная с этапа в Монце – или даже чуть-чуть раньше. Но никакой конкретики не было.
На самом деле в тот момент разговор шел скорее о переходе в 2026-м, а не 2025 году. Но затем ситуация быстро изменилась.
Когда я получил сообщение, что буду выступать в «Формуле-1» в сезоне-2025 – для меня это был один из лучших моментов в жизни. В тот момент семьи рядом не было, но я сразу всем позвонил. Для меня это исполнение мечты детства – и то же можно сказать про мою семью. Все, над чем мы все так много работали еще с тех пор, как я был ребенком, вдруг стало реальностью.
Так что да, это определенно был один из моментов в жизни. Не на трассе, а вне ее, но это все равно здорово», – рассказал Бортолето.
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