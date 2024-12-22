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  • Оскар Пиастри: «Сосредоточусь на квалификациях в межсезонье – упускаю слишком много позиций»
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Оскар Пиастри: «Сосредоточусь на квалификациях в межсезонье – упускаю слишком много позиций»

Пиастри рассказал, над чем ему предстоит поработать перед сезоном-2025.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил о прогрессе в 2024 году и назвал наиболее проблемную область.

«Есть ощущение, что в этом сезоне действительно удалось прибавить, но все еще есть пространство для прогресса.

Главный момент – то, что я упускаю слишком много позиций в квалификации. Не думаю, что это облегчает мне жизнь в гонках. Так что я сосредоточусь на этом в межсезонье, постараюсь выжать последние сотые, последние десятые.

Мне кажется, что во всех остальных областях удалось показать, на что я способен, а также продемонстрировать прогресс. Опять же, надо просто собрать все воедино, ведь разрывы очень маленькие, их почти нет. Если получится собрать все воедино, я буду на верном пути.

Получится ли прибавить? Думаю, да. Главное, что я почти всегда понимаю, где упустил время. После квалификации [в Абу-Даби] я фактически сразу понял, где ошибся. Мне не нужно делать шаг вперед по скорости, а надо показывать свою лучшую форму каждый раз.

Мне кажется, когда я в форме, то оказываюсь достаточно быстрым. Не скажу, что пространства для улучшения нет, однако воодушевляет, что есть потенциал. Так что следующий шаг – научиться реализовывать этот потенциал каждый уик-энд. Если получится, сезон выйдет веселым», – заявил австралиец.

Оскар Пиастри о победе в Кубке конструкторов: «Путь наверх «Макларен» прошел явно намного быстрее, чем я ожидал изначально»

Андреа Стелла о возможной борьбе Норриса и Пиастри за титул: «Такая проблема «Макларену» нужна»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoГран-при Абу-Даби
logoМакларен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
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