Оскар Пиастри о победе в Кубке конструкторов: «Путь наверх «Макларен» прошел явно намного быстрее, чем я ожидал изначально»
Австралиец признал, что два года назад, когда переходил в команду, не ожидал от «Макларена» столь быстрого прогресса и тем более победы в Кубке конструкторов.
«Я надеялся, что мы добьемся какого-то успеха, но я ожидал, возможно, пару подиумов на каких-то трассах. Но в итоге мы стали двигаться вперед намного быстрее, чем и сами того ожидали.
Возможно, Андреа Стелла и Зак Браун этого и ждали, но точно не я. Особенно учитывая то, где находилась команда на тот момент, когда я только в нее пришел. Путь наверх мы прошли явно намного быстрее, чем я ожидал изначально.
Так что да, было весело. Ты всегда получаешь больше удовольствия от гонок, когда борешься за самые высокие места, когда выигрываешь гонки. Два года назад я такого точно не ожидал», – рассказал Пиастри.
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