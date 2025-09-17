Кими Антонелли о проблемах в «Ф-1»: «Есть очень известная поговорка: «Давление – это привилегия». Полностью согласен»

Антонелли ответил, как относится к давлению в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » рассказал, как воспринял давление, с которым столкнулся после неудачных результатов в последних гонках.

«Обычно я стараюсь относиться к давлению не как к чему-то плохому. Я пытаюсь принять его, ведь есть очень известная поговорка: «Давление – это привилегия». Я полностью согласен с этим.

Нужно стараться принимать его и даже использовать как стимул выступать лучше. Но из-за того, что у меня было очень много трудностей, мне не удалось должным образом справиться с возникшим давлением – и меня это подкосило», – сказал Антонелли.

