Кими Антонелли о проблемах в «Ф-1»: «Есть очень известная поговорка: «Давление – это привилегия». Полностью согласен»
Антонелли ответил, как относится к давлению в «Ф-1».
Пилот «Мерседеса» рассказал, как воспринял давление, с которым столкнулся после неудачных результатов в последних гонках.
«Обычно я стараюсь относиться к давлению не как к чему-то плохому. Я пытаюсь принять его, ведь есть очень известная поговорка: «Давление – это привилегия». Я полностью согласен с этим.
Нужно стараться принимать его и даже использовать как стимул выступать лучше. Но из-за того, что у меня было очень много трудностей, мне не удалось должным образом справиться с возникшим давлением – и меня это подкосило», – сказал Антонелли.
Джордж Расселл: «Мерседес» ясно дал понять, что Антонелли не стоит беспокоиться о результатах»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
